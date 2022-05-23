ЗСУ вибили росіян з села Тошківка на Луганщині, - Гайдай
Збройні сили України вибили російських військових із села Тошківка Сєвєродонецького району Луганської області
Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай у Facebook.
“У Тошківці ЗСУ росіян вибили та закріпили свої позиції”, - сказав він.
Голова ОВА заявив, що російське угруповання кинуто в наступ, щоб відрізати область від решти України або захопити Сєвєродонецьк.
"У нас російська армія виставила 25 батальйонно-тактичних груп (БТГ)”, – повідомив Гайдай.
Він пояснив, що у кожній БТГ налічується близько 500 осіб, загалом – біля 12 тисяч.
За його словами, евакуація з області дуже ускладнена й небезпечна.
“Зараз я, напевно, вже буду казати не просто “виїжджайте”, “евакуюйтесь”, а зараз я буду казати “перебувайте в укриттях”, тому що така щільність обстрілів не дозволить спокійно зібрати людей і потім за ними заїхати”, - сказав Гайдай.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
33.81
Купівля 33.81Продаж 35.57
-
EUR
Купівля 35.3Продаж 37.58
- Актуальне
- Важливе