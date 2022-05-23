ЗСУ вибили росіян з села Тошківка на Луганщині, - Гайдай

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай у Facebook.

“У Тошківці ЗСУ росіян вибили та закріпили свої позиції”, - сказав він.

Голова ОВА заявив, що російське угруповання кинуто в наступ, щоб відрізати область від решти України або захопити Сєвєродонецьк.

"У нас російська армія виставила 25 батальйонно-тактичних груп (БТГ)”, – повідомив Гайдай.

Він пояснив, що у кожній БТГ налічується близько 500 осіб, загалом – біля 12 тисяч.

За його словами, евакуація з області дуже ускладнена й небезпечна.

“Зараз я, напевно, вже буду казати не просто “виїжджайте”, “евакуюйтесь”, а зараз я буду казати “перебувайте в укриттях”, тому що така щільність обстрілів не дозволить спокійно зібрати людей і потім за ними заїхати”, - сказав Гайдай.