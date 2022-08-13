ЗСУ відбили атаки окупантів і завдали втрат на Харківщині та Херсонщині
Захисники України відбили наступ росіян і завдали їм втрат на Харківському напрямку в районі Питомника та поблизу населених пунктів на Херсонщині
Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.
На Харківському напрямку ворог обстрілював цивільну інфраструктуру. Завдав авіаударів біля Старого Салтова, Гусарівки та Мосьпанового. Підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА. Противник намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Питомник. Українські воїни гідно зустріли окупантів - завдали втрат та змусили тікати.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснює вогневе ураження неподалік Володимирівки, Павлівки, Вугледара та низки інших населених пунктів. Спроби загарбників покращити тактичне положення у напрямках Павлівки та Новосілки зазнали краху.
На Південнобузькому напрямку окупанти також безрезультатно спробували просунутися в районах населених пунктів Лозове та Широке. З втратами відступили.
- На Донеччині тривають бої у напрямку Олександрополя, Красногорівки, Авдіївки, Мар’їнки та Пісків. ЗСУ відбили атаки росіян на кількох напрямках.
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