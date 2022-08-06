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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією ЗСУ відбили атаки росіян біля Бахмуту, Авдіївки та Богородничого, - Генштаб

ЗСУ відбили атаки росіян біля Бахмуту, Авдіївки та Богородничого, - Генштаб

6 серпня, 2022 субота
19:11
війна з Росією

Українські захисники зупинили спроби штурму армії РФ на Бахмутському та Авдіївському напрямках та вчергове відбили наступ окупантів в районі Богородничого

Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ. 

Ворог обстрілював населені пункти з артилерії та штурмової авіації на Харківщині, Чернігівщині, Сумщині, Донеччині, Луганщині, Запоріжжі, Херсонщині та Миколаївщині.

Штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення в напрямках Стряпівка – Бахмутське, Покровське – Соледар, Покровське – Бахмут, Володимирівка – Яковлівка, Відродження – Вершина, Покровське – Вершина. На всіх вказаних напрямках ворог отримав відсіч українських воїнів та відійшов.

Наступальними діями російські загарбники намагалися прорвати оборону наших військ у напрямках Спартак – Авдіївка, Веселе – Піски, Новоселівка Друга – Красногорівка, Олександрівка – Мар’їнка, Кирилівка – Павлівка та Пречистівка – Новомайорське. Українські воїни завдали ворогу значних втрат та відкинули назад.

Окремі підрозділи ворога намагалися просунутися в район західної околиці Богородичного, успіху не мали, відійшли.

На Півдні напрямку противник намагається утримати зайняті позиції та не допустити створення Силами оборони сприятливих умов для відновлення наступу та звільнення тимчасово захопленої території.

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування. 

  • З 24 лютого до 6 серпня окупанти втратили близько 41,9 тис. військових, 1802 танки, 955 систем артилерії та 744 безпілотники.

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