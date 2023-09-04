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Війна з Росією: хроніка
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ЗСУ відбили атаки ворога біля Кліщіївки на Бахмутському напрямку, — Генштаб

4 вересня, 2023 понедiлок
19:38
Війна з Росією ЗСУ, українські військові

У понеділок, 4 вересня, ЗСУ успішно відбили атаки ворога на північ від Кліщіївки, що на Донеччині, своєю чергою ворог завдав авіаційного удару в районі Іванівського

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Авіація ЗСУ за добу завдала 11 ударів по районах скупчення ворога

Ще 2 прийшлося по зенітно-ракетним комплексам противника.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 4 пункти управління противника.

За день росіяни завдали 5 ракетних та 68 авіаударів по території України

Окрім того, ворог здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Протягом доби відбулось 22 бойових зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ситуація така:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Карповичі, Прогрес Чернігівської області, Нова Гута, Ромашкове, Бугор, Малушине Сумської області та Уди, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Гатище, Огірцеве, Тернова Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Бударків Харківської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Фиголівка, Дворічна, Кіндрашівка, Синьківка, Кислівка Харківської області.
  • На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області, Ямполівки та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Серебрянка, Верхньокам’янське Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Міньківка, Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Біла Гора, Північне Донецької області. 
  • На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі  Авдіївки. Обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Олександропіль, Новокалинове, Керамік, Авдіївку, Сєверне, Первомайське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Гостре, Новомихайлівка Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Вугледара. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Водяне, Шахтарське, Новоукраїнка, Урожайне Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Оріхова, Роботиного, Степногірська Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Ольгівське, Залізничне, Мала Токмачка, Роботине, Кам’янське Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах  Тягинки та Молодіжного. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнала Бургунка Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

  • У неділю, 3 вересня, російські терористи завдали удару по селищу Сонячному Херсонської області. Внаслідок російського обстрілу поранення отримала 11-річна дитина.
ЗСУ
Донеччина
Бахмут
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
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