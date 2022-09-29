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ЗСУ відбили атаки ворога в районах 12 населених пунктів і завдали ударів по п’яти пунктах росіян

29 вересня, 2022 четвер
08:31
війна з Росією Втрати окупантів

За 28 вересня противник завдав 3 ракетних та 8 авіаційних ударів, здійснив понад 82 обстріли з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах України. ЗСУ ж відбили атаки ворога в районах Зайцевого, Майорська, Залізного, Озерянівки, Первомайського, Новомихайлівки, Безіменного й інших

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Зазначається, що Росія продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції українських військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. 

"Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та мирних житлових кварталах, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. За минулу добу противник завдав 3 ракетних та 8 авіаційних ударів, здійснив понад 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України", - йдеться в повідомленні. 

Від ворожих ударів постраждало понад 28 населених пунктів. Зокрема, Сіверськ, Білогорівка, Юр’ївка, Мар’їнка, Кривий Ріг, Вищетарасівка, Миколаїв та Тернові Поди.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

  • на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Сеньківка та Блешня Чернігівської області, а також Середина Буда, Гаврилова Слобода, Хлібороб, Миропільське та Рясне Сумської області
  • на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Соснівка, Красне, Грушівка, Сенькове, Дворічна та Колодязне
  • на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Новоселівка, Старий Караван, Щурове, Закітне, Діброва, Озерне та Верхньокам’янське
  • на Бахмутському напрямку – Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Весела Долина, Торецьк, Опитне, Іванівське, Яковлівка, Білогорівка та Веселе
  • на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Бердичі, Піски, Первомайське і Мар’їнка

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних дій не вів. Разом з тим, здійснював артилерійські обстріли неподалік Новоукраїнки, Нескучного, Времівки, Залізничного, Гуляйполя, Чарівного, Червоного, Новополя  та Успенівки.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони близько 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. З метою ведення розвідки, коригування вогню та ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог, на даному напрямку, здійснив понад 45 вильотів безпілотників. 

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Бахмутське, Одрадівка, Миколаївка Друга, Озерянівка, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Безіменне.

Як наголошується, що ворог продовжує зазнавати втрат. 27 вересня поточного року на Запорізькому напрямку, в районі населеного пункту Токмак, Сили оборони знищили три зенітних ракетних комплекси С-300. Санітарні та безповоротні втрати особового складу противника уточнюються.

Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони протягом доби завдала 16 ударів. Підтверджено ураження трьох опорних пунктів, десяти місць скупчення озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони, на різних напрямках, збили 4 БпЛА та 4 керовані авіаційні ракети Х-59.

"Ракетні війська й артилерія продовжують завдавати вогневого ураження по об’єктах противника. Зокрема, за добу, уражено два командних пункти, сім районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки ворога, одну станцію-ретранслятор, три станції РЕБ, два склади з боєприпасами та один - з паливо-мастильними матеріалами", - додають у Генштабі.

  • Генштаб також повідомляв, що російське керівництво відправило до Лиману Донецької області низькокваліфікованих солдатів на 7 танках, два з яких потрапили у ДТП під час слідування.
  • А з тимчасово окупованого Севастополя до Херсонської області відправили 2000 мобілізованих з Криму, а військові комісари отримали розпорядження щодо першочерговості призову до лав російських військ кримських татар.

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