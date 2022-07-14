ЗСУ відбили штурм окупантів на Слов'янському напрямку, - Генштаб

Про це йдеться в оперативній інформації від Генштабу ЗСУ.

На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів. Окупанти із мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстрілювали населені пункти. Штурмові дії ворога в районі населеного пункту Курулька українські воїни успішно відбили.

На Донецькому напрямку росіяни продовжують обстріли підрозділів Сил оборони по всій лінії зіткнення. Застосовують штурмову та армійську авіацію. Ворог веде розвідку з метою пошуку слабких місць в обороні українських військ. Наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення в районах Верхньокам’янського і Камʼянки та встановити контроль над Вуглегірською ТЕС. Українські воїни влучним вогнем завдали ворогу втрат та змусили відступити.

На Харківському напрямку противник намагається утримати зайняті раніше позиції. Здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії міста Харкова та населених пунктів області. Вів повітряну розвідку оперативно-тактичними БПлА “Орлан-10” поблизу Василенкового і Шевченкового.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках наступальних та штурмових дій ворог не вів. Росіяни обстрілювали українські позиції із артилерії. На Південнобузькому напрямку ворог також здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури.

З 24 лютого до 14 липня окупанти втратили близько 37 870 військових, 1667 танків, 840 систем артилерії та 219 літаків.

У Генштабі повідомили, що в Росії залишається низьким рівень укомплектування командирами взводів у підрозділах 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу.

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