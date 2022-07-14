Повномасштабна війна проти України: РФ втратила близько 37 870 військових, 1667 танків і 219 літаків
З 24 лютого до 14 липня окупанти втратили близько 37 870 військових, 1667 танків, 840 систем артилерії та 219 літаків
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуціВід початку повномасштабної війни орієнтовні втрати РФ становлять:
- особового складу - близько 37 870 (+300) окупантів;
- танків - 1667 (+18) од.;
- бойових броньованих машин - 3852 (+20) од.;
- артилерійських систем - 840 (+1) од.;
- реактивних систем залпового вогню - 247 (+0) од.;
- засобів ППО - 109 (+0) од.;
- літаків - 219 (+2) од.;
- гелікоптерів - 188 (+0) од.;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 681 (+3) од.;
- крилатих ракет - 155 (+0) од.;
- кораблів/катерів - 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн - 2720 (+16) од.;
- спеціальної техніки - 67 (+0) од.
Упродовж 13 липня найбільших втрат окупанти зазнали на Краматорському напрямку.
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