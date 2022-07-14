Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці Від початку повномасштабної війни орієнтовні втрати РФ становлять:

особового складу - близько 37 870 (+300) окупантів;

танків - 1667 (+18) од.;

бойових броньованих машин - 3852 (+20) од.;

артилерійських систем - 840 (+1) од.;

реактивних систем залпового вогню - 247 (+0) од.;

засобів ППО - 109 (+0) од.;

літаків - 219 (+2) од.;

гелікоптерів - 188 (+0) од.;

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 681 (+3) од.;

крилатих ракет - 155 (+0) од.;

кораблів/катерів - 15 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн - 2720 (+16) од.;

спеціальної техніки - 67 (+0) од.

Упродовж 13 липня найбільших втрат окупанти зазнали на Краматорському напрямку.

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