ЗСУ відбивають атаки ворога на Луганщині й відвойовують нові території України, - Гайдай
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявляє, що ЗСУ хоч і повільно, але просуваються вперед на Сватівському та Кремінському напрямках
Про це він повідомив у Telegram.
"Були намагання російсько-окупаційних військ прорватися в Білогорівку, але нічого не вийшло. Всі наступи були відбиті. Що стосується трохи іншого напрямку Сватово-Кремінна, то там просуваються Збройні Сили України", - зазначив очільник Луганщини.
Гайдай пояснив, що просування йде повільно, але "це досить прогнозовано".
"Тому, що фактору несподіванки вже немає, в окупантів був час, щоб підтягнути резерви і зруйнувати мости, дуже потужно замінувати територію. Вони зараз обстрілюють всі населені пункти, які їм довелося залишити щільним вогнем. І погода, на жаль, зовсім не сприяє – не перший день поспіль ідуть зливи і техніка банально в’язне. Іноді просування вперед іде тільки з використанням піхоти", - пояснив він.
Водночас він підкреслив, що "можна констатувати, що йдуть не позиційні бої, а просуваються Збройні Сили України".
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