ЗСУ відкинули окупантів від траси Лисичанськ - Бахмут, - голова ОВА Гайдай

Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив у telegram.

За його словами, у напрямку Попасної біля Комишувахи ворога було відкинуто на 2 км.

"Підкріплення є. У напрямку Попасної біля Комишувахи ворога відкинули на 2 км, траса Лисичанськ - Бахмут тепер менше прострілюється. Гумвантажі їдуть", - розповів Гайдай.

Він наголосив, що Сєверодонецьк залишається під контролем українських військових.

"Сєверодонецьк під контролем України. Ворог успіху не має. Рашисти залишаються в готелі "Мир", вглиб міста просунутися не можуть", - зазначив Гайдай.

29 травня керівник військово-цивільної адміністрації Сєверодонецька Олександр Стрюк заявив, що українські сили у місті перебувають в "складній оборонній позиції".

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