ЗСУ відкинули окупантів від траси Лисичанськ - Бахмут, - голова ОВА Гайдай
Українські військові відкинули росіян від критично важливої траси Лисичанськ - Бахмут на відстань у 2 км
Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив у telegram.
За його словами, у напрямку Попасної біля Комишувахи ворога було відкинуто на 2 км.
"Підкріплення є. У напрямку Попасної біля Комишувахи ворога відкинули на 2 км, траса Лисичанськ - Бахмут тепер менше прострілюється. Гумвантажі їдуть", - розповів Гайдай.
Він наголосив, що Сєверодонецьк залишається під контролем українських військових.
"Сєверодонецьк під контролем України. Ворог успіху не має. Рашисти залишаються в готелі "Мир", вглиб міста просунутися не можуть", - зазначив Гайдай.
- 29 травня керівник військово-цивільної адміністрації Сєверодонецька Олександр Стрюк заявив, що українські сили у місті перебувають в "складній оборонній позиції".
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