Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Українська авіація завдала за добу, 9 серпня, 7 ударів. 5 разів влучили по осередках живої сили, озброєнню та техніці окупантів у Баштанському, Бериславському та Херсонському районах.

Постраждали 2 опорні пункти РФ у понад 40 км від Херсону. Знищено склад боєприпасів в Новоолексіївці та командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 217-го парашутно-десантного полку ворога в районі села Максима Горького.

За добу, 9 серпня, ЗСУ вбили 35 рашистів, знищили 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки, серед яких 1 танк Т-72 і 1 командно-штабна машина.

9 серпня на Херсонщині російський десантно-штурмовий взвод намагався наступати в напрямку Лозового, але ЗСУ відбили удар і ворог відступив.

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