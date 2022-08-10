ЗСУ влучили в 2 опорні пункти РФ у 40 км від Херсону
За день, 9 серпня, українська авіація влучила по 2 опорних пунктах окупантів, які розташовані у понад 40 км від Херсону
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Українська авіація завдала за добу, 9 серпня, 7 ударів. 5 разів влучили по осередках живої сили, озброєнню та техніці окупантів у Баштанському, Бериславському та Херсонському районах.
Постраждали 2 опорні пункти РФ у понад 40 км від Херсону. Знищено склад боєприпасів в Новоолексіївці та командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 217-го парашутно-десантного полку ворога в районі села Максима Горького.
За добу, 9 серпня, ЗСУ вбили 35 рашистів, знищили 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки, серед яких 1 танк Т-72 і 1 командно-штабна машина.
- 9 серпня на Херсонщині російський десантно-штурмовий взвод намагався наступати в напрямку Лозового, але ЗСУ відбили удар і ворог відступив.
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