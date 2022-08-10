Російські десантники намагались наступати в напрямку нещодавно визволеного Лозового, - ОК "Південь"

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ситуація в нашій операційній зоні лишається напруженою та складною, але її розвиток під контролем сил оборони. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Суттєвих змін у складі та положенні немає. Намагаючись повернути втрачене положення спробував силами десантно-штурмового взводу провести розвідку боєм в напрямку нещодавно визволеного Лозового. Успіху не мав, відступив", - йдеться у звіті.

Протягом дня, 9 серпня, російський ворог завдав 2 ракетних і 3 авіаційних удари по наших підрозділах. 5 крилатих ракет типу “повітря - повітря” випущено по літаках Повітряних сил, які завдавали удари по ворогу. Українська авіація обійшлась без втрат.

Росія обстріляла важкою ствольною артилерією 152-го калібру Криворізький район, поблизу Великої Костромки. Влучили по сільськогосподарських площах. Обійшлося без людських втрат.

В Бериславському районі ворог намагався проводити повітряну розвідку за допомогою БпЛА. Черговий безпілотник "Орлан-10" був знищений зенітно-ракетним підрозділом ЗСУ.

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