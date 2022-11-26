ЗСУ влучили в пункт управління та 9 місць зосередження військових РФ
Генштаб повідомив, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за суботу, 26 листопада, уразили пункт управління російських військ
Про це повідомили в facebook.
"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили пункт управління, 9 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також ще один важливий об’єкт окупантів", - йдеться у повідомленні.
- 26 листопада стало відомо, що унаслідок ворожої атаки по Часовому Яру на Донеччині загинув цивільний, ще двоє дістали поранення.
- Ранком суботи, 26 листопада 2022 року, росіяни завдали обстрілу по місту Дніпро.
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