ЗСУ влучили в пункт управління та 9 місць зосередження військових РФ

Про це повідомили в facebook.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили пункт управління, 9 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також ще один важливий об’єкт окупантів", - йдеться у повідомленні.

26 листопада стало відомо, що унаслідок ворожої атаки по Часовому Яру на Донеччині загинув цивільний, ще двоє дістали поранення.

Ранком суботи, 26 листопада 2022 року, росіяни завдали обстрілу по місту Дніпро.

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