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Війна з Росією: хроніка
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ЗСУ вразили склади боєприпасів і місця скупчення ворога. Окупанти виганяють з лікарень хворих, щоб лікувати своїх поранених

21 грудня, 2022 середа
20:36
війна з Росією Знищена техніка окупантів

За добу, 21 грудня, ЗСУ завдали 9 ударів по районах зосередження особового складу та техніки ворога, збили ворожий дрон типу “Форпост” та уразили пункт управління й 2 райони зосередження живої сили окупантів

Про це повідомляє Генштаб у вечірньому зведенні.

Зазначається, що авіація ЗСУ протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також був збитий ворожий БпЛА типу “Форпост”, який коштує близько 6 мільйонів доларів США.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління та два райони зосередження живої сили окупантів.

Генштаб підтвердив вогневе ураження 15 та 16 грудня ворожих складів боєприпасів в районі населеного пункту Кадіївка Луганської області. Зазначається, що детонація на складах тривала понад 20 годин.

Також 20 грудня вогневого ураження зазнали окупанти, що скупчились на польовому аеродромі в районі Каховки Херсонської області. Там перебували близько 30 одиниць артилерійських систем різного типу, САУ та РСЗВ, а також боєприпаси та пально-мастильні матеріали. Детальна інформація щодо втрат техніки та особового складу уточнюється. 

У Генштабі також розповіли, що ворог продовжує зазнавати втрат - через це у Новотроїцькому, що на Херсонщині, російські загарбники переоблаштували місцеву лікарню для лікування своїх поранених. Місцевих з закладу виписали, а у самому населеному пункті окупанти посилили контррозвідувальні заходи.

Зокрема, у населеному пункті Новобогданівка Запорізької області росіяни організували польовий шпиталь.

  • Протягом доби, 21 грудня, окупанти завдали 3 ракетні удари та один авіаційний по Запорізькій області, а також здійснили понад 20 обстрілів з РСЗВ.

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ЗСУ
окупанти
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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