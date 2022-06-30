ЗСУ взяли під контроль село Потьомкіно на Харківщині
Військовослужбовці 60-ї окремої піхотної бригади Збройних сил України взяли під контроль
Про це повідомила пресслужба ЗСУ в фейсбук.
"Село Потьомкіно Херсонської області під контролем ЗСУ", – йдеться у повідомленні.
Військовослужбовці 60 окремої піхотної бригади провели успішний наступ, у ході якого відбили кілька контратак ворога, знищили ворожі БМП та танки, зазначається у повідомленні.
"Місцеве населення Потьомкиного зітхнуло з полегшенням, а українські військові задоволені результатом. З упевненістю в очах та зі стриманими посмішками на губах наші хлопці обіцяють тримати темп", - наголошується у повідомленні.
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