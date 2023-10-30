ЗСУ й атаки відбивають, і просуваються вперед: заступник командира 3-ї ОШБр про ситуацію біля Бахмута
Заступник командира 3-ї штурмової бригади майор ЗСУ Максим Жорін зазначив, що на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують наступальні дії й поліпшення свого тактичного положення
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ситуація на Бахмутському напрямку залишається складною. Попри втрати, ворог ніяк не заспокоюється. Росіяни продовжують перекидати підрозділи на цей напрямок. Сили оборони продовжують наступальні дії й покращення свого тактичного положення", - підкреслив Жорін.
За словами заступника командира 3-ї ОШБр, ворог перекинув на Бахмутський напрямок багато сил.
"Наразі доводиться і відбивати атаки, і просуватися вперед. Ініціатива залишається на боці ЗСУ", - наголосив Жорін.
- За даними Генштабу, станом на 30 жовтня на Бахмутському напрямку ворог марно намагався відновити втрачене положення біля Андріївки.
- У районі Бахмута Донецької області ворог суттєво посилив своє угруповання та перейшов від оборони до активних дій, намагаючись зупинити просування Сил оборони.
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