ЗСУ й атаки відбивають, і просуваються вперед: заступник командира 3-ї ОШБр про ситуацію біля Бахмута

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ситуація на Бахмутському напрямку залишається складною. Попри втрати, ворог ніяк не заспокоюється. Росіяни продовжують перекидати підрозділи на цей напрямок. Сили оборони продовжують наступальні дії й покращення свого тактичного положення", - підкреслив Жорін.

За словами заступника командира 3-ї ОШБр, ворог перекинув на Бахмутський напрямок багато сил.

"Наразі доводиться і відбивати атаки, і просуватися вперед. Ініціатива залишається на боці ЗСУ", - наголосив Жорін.