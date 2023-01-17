ЗСУ ймовірно отримають більше танків Challenger 2, наданням 14 цих машин Британія не обмежиться, - експерт Defense Express Киричевський
Є підстави вважати і очікувати, що передачею Україні лише 14 машин історія з британськими танками Challenger 2 не завершиться
Про це в ефірі Еспресо сказав експерт Defense Express Іван Киричевський.
"Можливо, танків Challenger 2 буде більше. Там не просто виникла цифра у 14 танків. Плюс ще 8 самохідних гармат і ще комплект бронетранспортерів. У цьому пакеті танки прив'язані до САУ, а до них БТР. Британці дали нам комплект техніки, в який можна пересадити механізовану бригаду", - зазначив він.
На думку Киричевського, британці запустили історію з передачею танків, щоб переозброїти максимальну кількість механізованих або танкових підрозділів ЗСУ.
"Відповідно, є підстави вважати і очікувати, що передачею лише 14 машин історія з Challenger не завершиться. Відповідно до планів розвитку британської армії, у них має вивільнитися декілька десятків непотрібних їм машин. Вони хочуть 150 танків Challenger 2 модернізувати до стандарту Challenger 3, а приблизно інших 70 машин вони планували списати. Очевидно, ці машини потрохи перекочують у руки ЗСУ", - підсумував експерт.
- У новому пакеті військової допомоги Велика Британія, окрім танків 14 Challenger 2, передасть Україні 30 самохідних артилерійських установок гармат AS90.
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