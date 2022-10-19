ЗСУ з початку доби знищили 4 крилаті ракети та 8 безпілотників у центральній частині країни
Лише з початку доби 19 жовтня у Центрі України Збройні Сили знищили чотири крилаті ракети та вісім БПЛА російських окупантів
Про це інформує Повітряне командування "Центр".
Станом на 15:00 українські воїни знищили у Центрі країни 12 російських повітряних цілей, які вдерлися на нашу територію.
"Сьогодні 19 жовтня станом на 15:00 силами та засобами Протиповітряної оборони Повітряного командування "Центр" Повітряних сил збито 2 крилаті ракети та 8 БПЛА", - пише пресслужба.
Повідомляється, що ще 2 крилаті ракети ліквідували війська Протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗСУ.
"Тримаємо оборону рідного неба! Йдемо до Перемоги! Україна вистоїть, бо ми нація непереможних!" - прокоментували у Повітряному командуванні.
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