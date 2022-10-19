Про це інформує Повітряне командування "Центр".

Станом на 15:00 українські воїни знищили у Центрі країни 12 російських повітряних цілей, які вдерлися на нашу територію.

"Сьогодні 19 жовтня станом на 15:00 силами та засобами Протиповітряної оборони Повітряного командування "Центр" Повітряних сил збито 2 крилаті ракети та 8 БПЛА", - пише пресслужба.

Повідомляється, що ще 2 крилаті ракети ліквідували війська Протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗСУ.

"Тримаємо оборону рідного неба! Йдемо до Перемоги! Україна вистоїть, бо ми нація непереможних!" - прокоментували у Повітряному командуванні.

18 жовтня у Києві на лівому березі зафіксовано три прильоти в об'єкт енергетичної інфраструктури, а в Броварах спрацювала система ППО.

Близько другої години дня 19 жовтня на Київщині працювала Протиповітряна оборона.

Сили Протиповітряної оборони у Рівненській області показують свою роботу на всі 100%. За два тижні в області було збито дві ракети та два ворожі дрони.

19 жовтня стало відомо, що Протиповітряна оборона ЗСУ збила дві ракети армії Росії над Чернігівською областю.

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