Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року до 13 березня 2023 року РФ втратила на війні з Україною:

особового складу – близько 159 800 (+710)

танків – 3474 (+8)

бойових броньованих машин – 6774 (+5)

артилерійських систем – 2503 (+16)

РСЗВ / MLRS – 493 (+0)

засобів ППО – 259 (+0)

літаків – 304 (+0)

гелікоптерів – 289 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2109 (+1)

крилатих ракет – 907 (+0)

кораблів /катерів – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5354 (+6)

спеціальної техніки – 251 (+9)

Остаточні дані уточнюються.

"Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!" - наголошують в Генштабі.