ЗСУ за добу ліквідували 710 російських військових, вісім танків та дрон
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила щонайменше 159,8 тисяч окупантів, 3474 танки, 2109 безпілотників і 6774 бронемашини
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
З 24 лютого 2022 року до 13 березня 2023 року РФ втратила на війні з Україною:
- особового складу – близько 159 800 (+710)
- танків – 3474 (+8)
- бойових броньованих машин – 6774 (+5)
- артилерійських систем – 2503 (+16)
- РСЗВ / MLRS – 493 (+0)
- засобів ППО – 259 (+0)
- літаків – 304 (+0)
- гелікоптерів – 289 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2109 (+1)
- крилатих ракет – 907 (+0)
- кораблів /катерів – 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5354 (+6)
- спеціальної техніки – 251 (+9)
Остаточні дані уточнюються.
"Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!" - наголошують в Генштабі.
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