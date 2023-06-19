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ЗСУ за добу уразили 14 артпідрозділів, 3 засоби ППО та 2 важливих об'єкти ворога, — Генштаб

19 червня, 2023 понедiлок
19:11
Війна з Росією Морська піхота, ЗСУ, українські військові

У Генштабі повідомили, що протягом дня 19 червня підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 14 артпідрозділів, 3 засоби ППО та 2 важливих об'єкти ворога

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Окрім того, було уражено 3 пункти управління, 6 районів зосередження особового складу та військової техніки противника, 2 склади боєприпасів, один склад пально-мастильних матеріалів.

Своєю чергою авіація Сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу противника. 

У Розівці на Запоріжжі росіяни перетворили школу на військовий шпиталь

Зазначається, що у приміщені їдальні розмістили операційну, а в навчальних класах облаштували палати для поранених. Разом з тим, даний військовий шпиталь використовується як логістичний хаб з перерозподілу поранених та загиблих військовослужбовців противника.

У Генштабі розповіли, що тяжкопоранених солдатів та сержантів транспортують у медичні заклади Донецька, Маріуполя та Бердянська автівками. Своєю чергою поранених офіцерів транспортують повітряним шляхом прямо у РФ.

За день росіяни завдали 32 авіаударів та здійснили близько 40 обстрілів з РСЗВ по території України

Протягом доби російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 4 крилаті ракети “Калібр” та 4 іранські ударні БпЛА “Shahed-136/131”. Силами ППО всі 8 повітряних цілей було знищено. 

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 39 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. 

На інших напрямках ситуація така:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Грем'яч Чернігівської області; Середина-Буда, Чуйківка, Басівка, Тур'я Сумської області, а також Гур'їв Козачок, Уди, Червона Зоря, Козача Лопань, Глибоке, Олійникове, Липці, Тернова, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Зибине, Охрімівка, Варварівка, Нестерне, Бударки, Красний Яр на Харківщині.
  • На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Кислівка Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Берестове  Харківської області.
  • На Лиманському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямках Ямполівки, Торського, західніше Діброви, Григорівки та Спірного  Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційного удару по населеному пункту Спірне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Роздолівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки Донецької області.  Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Північне та Торецьк. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Дружба, Північне Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Орлівка, Авдіївка, Карлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі Красногорівки, Мар’їнки та Побєди. Ворог завдав авіаційного удару в районі Мар’їнки. Водночас здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новомихайлівки. Завдав авіаційного удару в районі Золотої Ниви. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Водяне, Вугледар Донецької області.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Левадного, Зеленого Поля та Новодарівки Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Благодатне, Макарівка, Сторожеве, Времівка, Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Темирівка, Левадне, Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Новоандріївка, Щербаки, Степове, П'ятихатки, Лобкове, Кам'янське Запорізької області; Берислав, Томарине, Козацьке, Бургунка, Іванівка, Антонівка, Херсон, Дніпровське, Кізомис, Софіївка Херсонської області.

У ніч проти понеділка, 19 червня, російське військо атакувало Одесу. По ворожих цілях працювала ППО.

Луганщина
ЗСУ
Донеччина
Запорізька область
втрати окупантів
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