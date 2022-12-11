ЗСУ за добу уразили 7 пунктів управління та 15 районів зосередження особового складу
За добу, 11 грудня, Збройними Силами було уражено 15 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 7 пунктів управління
Про це повідомляє Генштаб.
Зазначається, що українська авіація протягом поточної доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.
В той самий час підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 7 пунктів управління, 10 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів противника.
- Протягом доби, 11 грудня, окупанти завдали 5 авіаударів та здійснили понад 40 обстрілів з РСЗВ.
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