ЗСУ за добу уразили 7 пунктів управління та 15 районів зосередження особового складу

Про це повідомляє Генштаб.

Зазначається, що українська авіація протягом поточної доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

В той самий час підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 7 пунктів управління, 10 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів противника.

Протягом доби, 11 грудня, окупанти завдали 5 авіаударів та здійснили понад 40 обстрілів з РСЗВ.

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