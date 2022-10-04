Про це повідомляє Оперативне компандування "Південь" за підсумками 3 жовтня.

Обстановка в операційній зоні південнобузького напряму напружена та динамічна, але контроль та ініціатива належить нашим силам.

Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій наших підрозділів, та тилових регіонів, намагається утримувати рубежі оборони, але краще вдається відходити на поки ще наявні підготовлені позиції.

Не маючи успіхів на суходолі, протягом бойового дня ворог продовжував психологічний та вогневий терор мирного населення.

Вдень російські окупаційні війська обстріляли зі ствольної артилерії Нікопольський район. Внаслідок влучань зайнявся пором. Пожежу, загальною площею 200 кв. метрів, оперативно ліквідовано. Без людських втрат.

Надвечір у Криворізькому районі силами протиповітряної оборони збито ворожу ракету, якою ворог намагався атакувати стратегічну інфраструктуру регіону.

Нашою авіацією нанесено 9 ударів по ворожих позиціях та об’єктах.

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 290 вогневих завдань, за результатами яких отримано підтвердження про знищення 87 рашистів і понад шість десятків одиниць техніки. З них два танки та один БМП – затрофеєні.

Не стрілятиме більше 31 ворожий танк, не піде в наступ ще 27 одиниць іншої автобронетехніки. Знищено реактивну систему залпового вогню "Ураган" і транспортно-заряджальну машину до неї, мінометний комплекс "Сані" 120-го калібру.

На території Придністровського регіону Республіки Молдова ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Підрозділи ОГРВ і збройних формувань самопроголошеної ПМР несуть службу в посиленому режимі.

Чорне море після шторму має підвищене хвилювання, отже, мінна небезпека посилена. Дев’ять кораблів ворожого флоту продовжують укриватися біля Кримського узбережжя. Напоготові 5 ракетоносіїв, споряджені 32 "Калібрами".

Функціонування зернових коридорів під гарантіями ООН і Туреччини відбувається згідно з графіком: вийшло з портів Одеського регіону дев’ять суден, зайшло – шість.

Загроза ракетних ударів, дронів-камікадзе та обстрілів в зонах досяжності ворожою зброєю залишається надзвичайно актуальною.



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