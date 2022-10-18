ЗСУ за добу знищили 530 окупантів та 11 ворожих танків, - Генштаб
За добу українські військові ліквідували 530 окупантів, а з 24 лютого до 18 жовтня 2022 року втрати ворога склали 65 850 вбитими
Про це повідомляє Генштаб Збройних Сил України у facebook. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 18 жовтня орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 65 850 (+530 за добу) осіб ліквідовано
танків ‒ 2548 (+11) одиниць
бойових броньованих машин ‒ 5219 (+14)
артилерійських систем – 1622 (+23)
РСЗВ – 372 (+6)
засоби ППО ‒ 188 (+1)
літаків – 268 (+0)
гелікоптерів – 242 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1276 (+35)
крилаті ракети ‒ 318 (+2)
кораблі /катери ‒ 16 (+0)
автомобільної техніки та автоцистерн – 3985 (+16)
спеціальна техніка ‒ 144 (+0)
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