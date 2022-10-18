Про це повідомляє Генштаб Збройних Сил України у facebook. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 18 жовтня орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 65 850 (+530 за добу) осіб ліквідовано

танків ‒ 2548 (+11) одиниць

бойових броньованих машин ‒ 5219 (+14)

артилерійських систем – 1622 (+23)

РСЗВ – 372 (+6)

засоби ППО ‒ 188 (+1)

літаків – 268 (+0)

гелікоптерів – 242 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1276 (+35)

крилаті ракети ‒ 318 (+2)

кораблі /катери ‒ 16 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 3985 (+16)

спеціальна техніка ‒ 144 (+0)

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