Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 12 грудня орієнтовно становлять:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 94760 (+620 за добу) осіб ліквідовано

танків ‒ 2966 (+24) одиниці

бойових броньованих машин ‒ 5928(+8)

артилерійських систем – 1929 (+1)

РСЗВ – 397 (+0)

засобів ППО ‒ 211 (+0)

літаків – 281 (+0)

гелікоптерів – 264 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+4)

крилатих ракет ‒ 592

кораблів/катерів ‒ 16 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 4544 (+4)

спеціальної техніки ‒ 169 (+2)

Генштаб повідомив, що протягом 11 грудня авіація України 14 разів вдарила по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, ще 18 районів уразили ракетні та артилерійські війська.

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