ЗСУ за добу знищили 620 російських окупантів та 24 ворожі танки, - Генштаб
За час повномасштабної війни росіяни втратили в Україні 94 760 осіб загиблими, 2966 танків, 281 літак та 264 гелікоптери
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 12 грудня орієнтовно становлять:
особового складу / personnel ‒ близько/ about 94760 (+620 за добу) осіб ліквідовано
танків ‒ 2966 (+24) одиниці
бойових броньованих машин ‒ 5928(+8)
артилерійських систем – 1929 (+1)
РСЗВ – 397 (+0)
засобів ППО ‒ 211 (+0)
літаків – 281 (+0)
гелікоптерів – 264 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+4)
крилатих ракет ‒ 592
кораблів/катерів ‒ 16 (+0)
автомобільної техніки та автоцистерн – 4544 (+4)
спеціальної техніки ‒ 169 (+2)
- Генштаб повідомив, що протягом 11 грудня авіація України 14 разів вдарила по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, ще 18 районів уразили ракетні та артилерійські війська.
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