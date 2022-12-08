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ЗСУ за місяць отримали 7 зразків безпілотників українського виробництва. До кінця року можуть схвалити ще 19 заявок

8 грудня, 2022 четвер
12:49
війна з Росією ЗСУ нищать

ЗСУ за 30 днів отримали 7 зразків безпілотників українського виробництва. До кінця року Міноборони України планує схвалити ще 19 заявок

Про це у Facebook повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"За останні 30 днів до експлуатації в ЗСУ допущено 7 зразків БПЛА українського виробництва", - написав він і уточнив, що раніше армія приймала до експлуатації 1-2 зразки БПЛА на рік, адже процедура схвалення заявок займала 1,5-2 роки.

За словами міністра, нині процедура дуже швидка. Головне – аби виріб мав технічні характеристики, потрібні для війська.

"Для спрощення взаємодії з виробниками створено сайт, де кожен розробник, у якого є готовий продукт, може подати заявку до Міноборони на допуск до експлуатації свого виробу. Офіційний допуск до експлуатації означає, що Міноборони може закупати вироби, а ЗСУ ставити їх у штат", - зазначив Резніков.

"Зараз на розгляді перебуває ще 19 заявок щодо допуску до експлуатації БПЛА українського виробництва. Ми плануємо ухвалити рішення по ним до кінця року", - наголосив голова Міноборони.

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Новини
Україна
ЗСУ
безпілотник
Олексій Резніков
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