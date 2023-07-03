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ЗСУ за тиждень знищили 22 російські ЗРК і 19 складів боєприпасів

3 липня, 2023 понедiлок
17:37
Війна з Росією ЗСУ війна проти РФ

Сили оборони України за минулий тиждень знищили понад два десятки російських зенітних ракетних комплексів і 19 складів боєприпасів

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Минулого тижня Силам оборони вдавалося знищувати ворожі цілі високої пріоритетності в середньому кожні 70 хвилин", - написала вона.

За її даними, за 7 днів було уражено 94 місця скупчення російських військ, 22 ЗРК, 19 складів боєприпасів, 7 командних пунктів.

"Саме така рутинна робота створює умови для подальшого прориву оборони ворога", - зазначила Маляр.

  • Генштаб у ранковому зведенні 3 липня повідомив, що ЗСУ за минулу добу знищили гелікоптер, 16 БПЛА та 600 окупантів.
Новини
Україна
Ганна Маляр
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