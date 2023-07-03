Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Минулого тижня Силам оборони вдавалося знищувати ворожі цілі високої пріоритетності в середньому кожні 70 хвилин", - написала вона.

За її даними, за 7 днів було уражено 94 місця скупчення російських військ, 22 ЗРК, 19 складів боєприпасів, 7 командних пунктів.

"Саме така рутинна робота створює умови для подальшого прориву оборони ворога", - зазначила Маляр.