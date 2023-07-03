ЗСУ за тиждень знищили 22 російські ЗРК і 19 складів боєприпасів
Сили оборони України за минулий тиждень знищили понад два десятки російських зенітних ракетних комплексів і 19 складів боєприпасів
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
"Минулого тижня Силам оборони вдавалося знищувати ворожі цілі високої пріоритетності в середньому кожні 70 хвилин", - написала вона.
За її даними, за 7 днів було уражено 94 місця скупчення російських військ, 22 ЗРК, 19 складів боєприпасів, 7 командних пунктів.
"Саме така рутинна робота створює умови для подальшого прориву оборони ворога", - зазначила Маляр.
- Генштаб у ранковому зведенні 3 липня повідомив, що ЗСУ за минулу добу знищили гелікоптер, 16 БПЛА та 600 окупантів.
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