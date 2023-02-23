Про це інформує Повітряне командування "Центр".

Українські захисники звертаються до мешканців прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей, а також до всіх жителів країни, з проханням не поширювати відомості про ЗСУ.

Повідомляється, що в мережі з'явилися фото та відео перебазування української авіації у визначених районах з метою виконання бойових завдань та охорони об'єктів критичної інфраструктури.

"Ми дякуємо Вам за любов та слова підтримки нашим пілотам, але ж нагадуємо і про заборону проведення фото- та відеофіксації особового складу, місць розташування військової техніки, її кількість та напрямок передислокації - це може зашкодити виконанню поставлених завдань", - наголошують у відомстві.

Бійці закликають, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.