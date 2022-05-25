Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У 2015 році я виходив з оточення в Дебальцеве, мені добре відома Світлодарська дуга, вона знаходиться в низині. Позиції на які відступили українські військові знаходяться на висоті. Я вважаю, з військової точки зору, що ЗСУ виконали свої задачі. Ворог витратив надзвичайно багато людських ресурсів, та втратив багато бронетехніки, щоб штурмувати Світлодарську дугу. Його заманили в капкан Світлодарської дуги. З висоти ми можемо вираховувати й знищувати точково, методично ті війська, які заходять на плацдарм Світлодарської дуги", - підкреслив Назаренко.

Також боєць "Легіону Свободи" додав, що відхід ЗСУ зі Світлодарська не впливає на наш театр дій.



"Ми бачимо рельєф, географію місцевості - там майже з усіх сторін вода. Наші сили знаходяться на висоті. На наш театр дій воно ніяк не впливає. Єдине, що є певна загроза для Бахмута. Артилерія противника стала ближче, але її вираховувати без використання безпілотників стає набагато легше. З висоти помітні спалахи, вихлопи й чутні всі виходи снарядів. Нашій високоточній новітній артилерії треба тільки працювати й знищувати ворога", - наголосив Назаренко.

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що Сили оборони України відійшли від Світлодарська Донецької області для перегрупування

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