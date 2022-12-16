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Аналітика

ЗСУ завдадуть удару по Білорусі у випадку нападу. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
16 грудня, 2022 п'ятниця
22:03
Колонка Згурця Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

У разі нового наступу Білорусь і білоруська армія отримають суттєвий удар з боку ЗСУ, аби відбити будь-які бажання використовувати свою територію для зазіхання на Україну

РФ обстрілює Україну ракетами прямо "з коліс"

Противник здійснює терористичні атаки, використовуючи крилаті ракети різного призначення. Були використані і бомбардувальники, і морські платформи в Чорному морі для пусків "Калібрів" і літаки Су-35 з керованими ракетами Х-59. Було запущено 72 ракети, збито - 60. Це високий показник для ефективності. З нового - вони намагались запускати ракети з Енгельса. І була інформація, що дві крилаті ракети впали десь у Волгоградській області. Ще дві крилаті ракети десь підірвались в зоні під Києвом, що говорить про те, що вони не допрацьовують і є певні технологічні проблеми в ракетах.

Ми чітко не знаємо темпи виготовлення російських ракет, але у попередніх пусках були ракети, які були виготовлені у 4 кварталі цього року. Це говорить, що ракети використовуються майже з коліс і це є ознакою вичерпання та виготовлення нових ракет.

Gepard використовуються для збиття дронів. Це є достатньо раціональним, вистачає 5-6 пострілів, щоб збити Shahed. Установка має на оснащенні свою РЛС, яка сама захоплює ціль і автоматично визначається курс, як краще випустити цю чергу. Від 3 до 10 куль гарантовано знищує цей безпілотник.

Джанкой — найважливіша точка росіян в Криму

Ворог не може почувати себе в безпеці на Кримському півострові. Думаю, удари по Джанкою будуть продовжені.Там найбільш важлива точка для противника - накопичується значна кількість артилерії і техніки. У Совєтьському був знищений особовий склад. Ми не знаємо, яку ми зброю використовуємо. Думаю, що обмеження кількості цієї зброї впливають і на темпи знищення противника в Криму.

ЗСУ на Півдні формують поле бою

За тиждень на Півдні було завдано ударів по 10 ворожих об’єктах. Всі вони стосуються логістичного шляху з Волновахи до Мелітополя. Показові удари по Мелітополю, де було знищено 200 загарбників. Там було знищено частину керівного складу 58-ої армії, яка відповідає за проведення операцій на цій ділянці фронту. По Бердянську — знищено особовий склад і склад боєприпасів. ЦІ удари є предтечею подальших наступальних дій і формуванням поля бою через розрідження керівних та логістичних структур. На правому березі Дніпра — цей процес тривав до трьох місяців. Я думаю, тут динаміка буде тривати, але чи це буде напряму пов’язане з наступом, про який говорить Залужний в інтерв’ю, я б не забігав наперед. Він говорить про необхідність у 300 танків — це половина від того, що є в усіх європейських арміях світу, станом на зараз. Питання резервів виходить зараз на перший план. І це був прозорий натяк партнерам. 

Росіянам буде дуже важко воювати на вулицях Бахмуту

Коли ми говоримо про лінію фронту від Яковлівки до Кордюмівки - вона надзвичайно активна і на кожній ділянці йдуть інтенсивні бої. На півночі (Яковлівка) ворог намагається закріпитися, закріпився, але ЗСУ їх відкинули і вони знову намагаються туди зайти. Ворог намагається атакувати Соледар, є спроби просунутися між Кліщіївкою та Опитним, аби обійти Бахмут з заходу. Вся ця динаміка не є надзвичайно складною. Ця лінія фронту утримується попри те, що ворог намагається на вузькій ділянці фронті сконцентрувати значну кількість артилерії та особового складу. Ротація частин ЗСУ відбулась. За 200 днів, які ведуться активні наступальні дії противника, вони просунулись лише на певну відстань у кілометрах.

В районі самого Бахмуту противник намагається зі сходу - він просувається по трасі, але це в межах одного кілометру. Спроби противника вийти на приміську забудову - там точаться бої і наші війська відбивають наступ. Росіянами був зруйнований міст, який забезпечував сполучення з боку Соледару.  Бахмут надійно забезпечується із заходу, немає жодних підстав турбуватися про повне кільце навколо міста і оточити його. Росіянами вести бої в приміських забудовах буде надзвичайно складно. Тут є всі передумови, щоб бої в місті стали м’ясорубкою для противника. Сил для захоплення міста, його охоплення та руху далі у противника немає.

ЗСУ мають успіхи на Луганщині, але динаміка сповільнилась

Цей тиждень на Луганщині був складний - погана погода і все перетворилося в багнюку. Але перед тим було декілька морозних днів - були зроблені дії у напрямку спроби оточити Сватове та розширити сіру зону поблизу Кремінної. Діброва - це один із населених пунктів, який забезпечує вихід до річки Красне, яка ділить Кремінну навпіл. Далі це дозволить провести операцію, щоб оточити Кремінну. Противник загнав значну кількість особового складу на всю ділянку Сватове-Кремінна. Зараз динаміка дещо уповільнилася - через сили РФ та погоду. Як тільки трішки підмерзне, можливо, це буде один із важливих напрямків, на який натякає генерал Залужний, коли говорить про створення десь умов для наступу.

Новий удар з Білорусі не стане несподіваним

Загроза наступу з Білорусі на Київ чи у напрямку Львова, так чи інакше порушується на експертному рівні. Керівництво Генштабу говорить, що передумов для створення наступального угруповання ще немає, хоча динаміка є достатньо тривожною. Навіть генерал Залужний говорить про те, що він не виключає наступу на Київ. Ми розуміємо, що це використання того потенціалу. який поступово буде формуватися в Білорусі. Зараз дії Білорусі настільки передбачувані, що це не буде несподіванкою, як в лютому. Цього разу і Білорусь, і білоруська армія отримає суттєвий удар з нашого боку, аби відбити будь-які бажання використовувати свою територію для зазіхання на нашу країну. Територія цієї країни була використана агресором, білоруські інструктори тренують росіян і з території Білорусі здійснюються удари по нашій території. Це потребує дій у відповідь.

Динаміка на фронті збережеться: прогноз Сергія Згурця

Будуть активні дії навколо Бахмуту. Ми утримаємо цю ділянку за будь-яких обставин. Ворог буде безрезультатно намагатися оточити місто. Будуть позитивні дії ЗСУ навколо Кремінної - це один із найперспективніших напрямків. Також буде продовжуватися робота артилерії та далекобійних засобів на Півдні і будуть готуватися передумови для наступу. Динаміка збережеться. Пересування підрозділів буде обмежена браком морозної погоди.

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