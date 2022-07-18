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ЗСУ завдали ударів по пунктах росіян на Півдні

18 липня, 2022 понедiлок
01:47
війна з Росією На фото Збройні сили України

Захисник України 17 липня завдали кількох ударів по цілях окупаційних військ на Півдні України, внаслідок чого знищили опорний пункт, пункт постачання боєприпасів, а також техніку та військових

Про це йдеться в повідомленні оперативного командування "Південь".

Повідомляють, що окупанти планували завдати авіаційного удару по звільнених населених пунктах Херсонщини, однак атакувавши українські позиції відійшли.

"Натомість наші штурмовики двічі нанесли вогневе ураження по опорному пункту, пункту постачання боєкомплекту та по скупченню живої сили, озброєння і техніки ворога в районі Благодатного та Давидова Броду", - йдеться у повідомленні.

За добу на південному напрямку українські воїни знищили:

  • 36 рашистів;
  • 2 самохідних зенітних ракетно-гарматних комплекси "Панцирь-С1";
  • 3 машини зв’язку стратегічної та оперативної ланок управління;
  • 1 радіолокаційну станцію "Підліт";
  • 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Військові додали, що окупанти обмежені у введенні бойових дій через деморалізацію особового складу,  проблеми з логістикою та влучну роботу українських ракетно-артилерійських підрозділів. 

  • За даними Генштабу ЗСУ, на Донецькому напрямку в районі Григорівки Збройні сили України відбили наступ окупантів, ворог зазнав втрат і відійшов.

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