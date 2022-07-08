Про це йдеться в оперативній інформації від Генштабу ЗСУ.

На Краматорському напрямку ворог обстрілював цивільну та військову інфраструктуру. Сили оборони України завдали потужного вогневого ураження по позиціях противника в районі Верхньокам’янського, чим змусили підрозділи ворога відійти від населеного пункту.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював українські позиції поблизу Спірного, Івано-Дар’ївки, Нью-Йорка та в районі Вуглегірської ТЕС. Окупанти намагались наступати у районах населених пунктів Спірне та Івано-Дар’ївка. Зазнали втрат та відійшли. Тривають бої поблизу Веселої Долини.

На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів. Обстріляв із мінометів, ствольної та реактивної артилерії населені пункти. Росіяни вчергове намагались наступати в районі населеного пункту Богородичне, в результаті вогневого ураження, зазнали втрат і відійшли.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках продовжуються обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення.

На Південнобузькому напрямку окупанти намагалися вести наступальні дії в районі населеного пункту Велике Артакове. Українські воїни швидко придушили цю спробу та відігнали окупантів. Зберігається велика загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи Білорусі ведуть розвідку.

На Харківському напрямку противник обороняється та намагається покращити тактичне положення в окремих районах. Обстрілював із ствольної та реактивної артилерії населені пункти.

Сьогодні, 8 липня, міністр оборони Олексій Резніков озвучив можливі сценарії війни.

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