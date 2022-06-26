English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією ЗСУ завдають ворогу втрат на всіх напрямках, загарбники всіляко намагаються уникнути бойових дій, - Генштаб

ЗСУ завдають ворогу втрат на всіх напрямках, загарбники всіляко намагаються уникнути бойових дій, - Генштаб

26 червня, 2022 неділя
19:17
війна з Росією Прорив під Лисичанськом

Російські окупанти продовжують масово відмовлятися повертатися на територію України, відтак окремі підрозділи загарбників заборонили будь-які відпустки

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбук.

"Сили оборони України завдають ворогу втрат на всіх напрямках. Тому загарбники у будь-який спосіб намагаються уникнути бойових дій", – йдеться у повідомлення.

Через відмови повертатися на територію України значної частини окупантів, яких було відведено для відновлення боєздатності, командування окремих підрозділів заборонило будь-які відпустки особовому складу, пояснив Генштаб.

На Волинському та Поліському напрямках Росія готує диверсійно-розвідувальні групи.

На Сіверському напрямку Росія діє більше демонстративно, утримуючи в своїх прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи військ Західного військового округу. У такий спосіб ворог сковує українські війська.

На цьому напрямку ворог бстріляв цивільну та військову інфраструктуру неподалік Хрінівки та Янжулівки.

Харківщина: тут ворог обстрілював із танків та артилерії різних калібрів райони населених пунктів Руські Тишки, Чепіль, Чугуїв, Золочів, Мосьпанове. Також Росія завдала авіаударів неподалік Явірського, Дементіївки і Замулівки. Штурмовими діями ворог без успіху намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Дементіївка.

На Слов’янському напрямку росіяни обстрілювали райони Нової Дмитрівки, Дібрівного, Вірнопілля, Великої Комишувахи, Долини та Рідного.

"Наші воїни успішно відбили ворожі штурми в районах Долини, Курульки та Мазанівки", – відзначив Генштаб.

Донеччина: Росія намагається блокувати Лисичанськ з Півдня, обстріляла цивільну та військову інфраструктуру в районах Лисичанська, Верхньокам’янки та Лоскутівки. Ворог завдав авіаудару неподалік Вовчоярівки. Для підтримки наступальних дій – посилив угруповання артилерії, свідчать дані ЗСУ.

На Краматорському напрямку активних бойових бій окупанти не вели, обстріляли з артилерії район Маяків.

"На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли наших позицій із мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу Миколаївки, Берестового, Покровського, Кодеми і Нью-Йорка. Українські воїни завдали ворогу значних втрат в районі населеного пункту Павлівка. Після невдалого штурму окупанти відійшли", – зазначив Генштаб.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював позиції українських військ із ствольної та реактивної артилерії в районах Водяного, Пісків, Мар’їнки, Пречистівки, Гуляйпільського та Білогір’я. Ворог влучав ракетами та артилерією  по цивільній інфраструктурі населених пунктів в тилових районах сил оборони, зазначили в ЗСУ.

На Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру із ствольної та реактивної артилерії в районах Осокорівки, Трудолюбівки, Добрянки, Ганнівки, Зорі, Благодатного та Луча. Ракети Росії влучили по інфраструктурі міста Миколаєва, констатує Генштаб.

Крім того, ворог намагався відновити контроль над населеним пунктом Потьомкіне, успіху не мав, відійшов.

  • Нагадаємо, система ППО над Одещиною знищила 2 ворожі ракети.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Донецьк
Харків
ППО
Лисичанськ
Читайте також:
САУ Caesar
25 червня, 2022 субота
Франція спростувала інформацію про захоплення САУ Caesar росіянами
Лукашенко
25 червня, 2022 субота
"Просимо перенести російський досвід та практики на білоруську землю": Лукашенко в Росії згадав про СРСР і анонсував розмову з Путіним про серйозні проблеми
25 червня, 2022 субота
"Литва поставила під сумнів свої власні кордони", - Рогозін
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.37
    Купівля 34.37
    Продаж 35.11
  • EUR
    Купівля 35.94
    Продаж 37.03
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
26 червня
21:54
нафта ембарго санкції
До порту Грузії прибув танкер з російською нафтою, - ЗМІ
21:32
Аналітика
Сергій Згурець
Путін намагається залякати країни G7 масованими ракетними обстрілами України. Колонка Сергія Згурця
21:27
Ентоні Блінкен
Заборона на імпорт золота може позбавити РФ до $19 млрд на рік, - Блінкен
21:02
Олексій Резніков
Задля захисту України європейську частину Росії треба демілітаризувати, - Резніков
20:43
На фото лідери країн G7
"Знімаємо піджаки чи роздягаємося зовсім?": лідери G7 висміяли Путіна
20:40
Співробітники МНС Білорусі
"Буде зімітовано підрив нафтобази". Білоруський ОМОН та рятувальників готують до терактів
20:35
Ексклюзив
Дмитро Медведєв
Медвєдєв - злодій та боягуз, - громадський діяч Невзлін
20:30
Емманюель Макрон та Борис Джонсон (праворуч)
Джонсон і Макрон домовилися посилювати військову підтримку України
20:10
На фото мешканці Сєверодонецька
Росіяни повідомляють про "евакуацію" з підприємства "Азот" в окупованому Сєверодонецьку
20:02
Ексклюзив
путін путлер
Дії Путіна продиктовані божевільною свідомістю параноїка, - російський опозиціонер Ігор Ейдман
19:45
Ексклюзив
Володимир Путін тримається за стіл під час зустрічі в Кремлі
Росія дискредитує Литву: у глухому куті Путін погрожуватиме Заходу, - депутатка Європарламенту Раса Юкнявічене
19:43
Київ
У МВС України назвали три причини сьогоднішніх ракетних обстрілів
19:32
НАТО
У НАТО не обговорюють вступ України до Альянсу, - голова МЗС Іспанії
19:31
Петро Порошенко
Порошенко закликав світ жорстко відповісти на ракетні обстріли України
19:27
Володимир Путін
Військовий бюджет України потрібно наростити до $6-7 млрд на місяць, – антипутініст Невзлін
19:04
Байден
Це 600 млрд доларів до 2027 року. Байден розповів про проєкти, над якими працюють лідери G7
19:02
G7 Країни Великої сімки
Країни G7 домовляться на саміті про безстрокову фінансову підтримку України, - Bloomberg
19:01
Українські піротехніки
ДСНС оголосила набір на курси саперів та ідентифікаторів вибухівки
18:47
Джо Байден
Жорстока війна Росії проти України вплинула на енергоринки, - Байден
18:26
Ексклюзив
ЄС
Тимчасово окуповані Росією території України, Молдови та Грузії ніяк не вплинуть на євроатлантичний курс цих країн, - грузинський полковник Цинцадзе
18:06
На фото працівник ДСНС
З-під завалів обстріляного Росією будинку в центрі Києва дістали тіло загиблого чоловіка
18:06
Метью Брайза
Росія остаточно пробудила Німеччину та решту ЄС і переконала в необхідності енергетичної незалежності – дипломат Метью Брайза
18:01
Петро Порошенко
Порошенко розповів, що треба зробити в першу чергу задля членства України в ЄС
17:55
Литва прапор
Литва планує накласти вето на рішення Єврокомісії дозволити необмежений транзит товарів РФ через ЄС, – ЗМІ
17:54
Оновлено
ППО збила ракету
ППО над Одещиною знищила 2 ворожі ракети
17:44
Путін
Путін здійснить першу закордонну поїздку з початку повномасштабної війни в Україні, - російські ЗМІ
17:37
На Харківщині росіяни зруйнували 4019 будинків за час повномасштабної війни проти України
17:29
Латвія
У Латвії розгорнули іспанські ЗРК, щоб захистити Балтійський регіон
17:28
скраплений газ корабель
Штормова погода в Чорному морі утримує ворожі кораблі в пунктах їхнього базування
17:22
Ексклюзив
путін лукашенко
Росія прагне підставити Білорусь під удар: Путін хоче використати Лукашенка для ескалації, - військовий експерт Мусієнко
17:21
Маріуполь
Для людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, запрацює додаткова гаряча лінія
17:17
Маріуполь
Радник мера Маріуполя показав, у яких умовах живуть містяни
17:03
Ексклюзив
Володимир Омелян
Ця війна завершиться розпадом Росії. Альтернативи цьому немає, - дипломат Володимир Омелян
16:52
Наталка Діденко
В Україні 27 червня буде спекотна погода, - синоптик Наталка Діденко
16:46
Ексклюзив
ЗСУ
Якщо росіяни атакуватимуть Словʼянськ і Краматорськ, ми побачимо гру: як перемолоти найбільше окупантів, - військовий оглядач Попович
16:45
У Білорусі російський літак цілий тиждень картографує прикордоння з Литвою, - ЗМІ
16:42
На фото Борис Джонсон та Володимир Зеленський
Це буде честь прийняти Зеленського з державним візитом, - Джонсон
16:38
Ексклюзив
Сергій Згурець
Росія дістає запаси старої зброї та розконсервовує склади у Білорусі, - Згурець
16:36
потяг
Укрзалізниця оновила дані щодо затримок поїздів у польському напрямку
16:33
Ексклюзив
Україна-НАТО
Україна стане членом НАТО. Політичне рішення прийняте ще в Бухаресті 2008 року, - дипломат Харченко
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV