ППО над Одещиною знищила 2 ворожі ракети
ППО на підльоті до Одеси знищила дві протикорабельні ракети
Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у телеграм.
"На підльоті до Одеси підрозділ ППО знищив дві ворожі ракети", – написав він.
Згідно з офіційним повідомленням ОК "Південь" у телеграм, під прикриттям грози ворог атакував Одещину двома протикорабельними ракетами типу "Онікс", випустивши їх з берегового ракетного комплексу "Бастіон". Комплекс розташований на території тимчасово окупованого Криму.
"Але сили протиповітряної оборони напоготові у будь-який час та за всілякої погоди: обидві ракети знищено на підльоті до Одеси", – зазначили в оперативному командуванні.
- Нагадаємо, на острові Зміїний продовжувались активні дії військової операції із задіянням різнорідних сил і видів озброєння, їхні результати уточнюються.
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