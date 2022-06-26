Про це повідомив Владислав Назаров, спікер ОК "Південь" у відеозверненні у фейсбук.

"Штормова погода в Чорному морі продовжує утримувати основний склад корабельного угруповання ворожого флоту в пунктах базування. У північно-західній частині моря пильнують 2 ракетних кораблі з 16 крилатими ракетами на борту", – сказав Назаров.

Він додав, що на острові Зміїний продовжувались активні дії військової операції із задіянням різнорідних сил і видів озброєння, їхні результати уточнюються.

"В районі Одеського газоконденсатного родовища зафіксовано активність пошуково-рятувальних суден рашистів. Імовірно – проведення евакуації персоналу внаслідок надзвичайної ситуації на одній з платформ", – зазначив Владислав Назаров.

За його словами, ситуація в зоні відповідальності ОК "Південь" складна, але контрольована. Серед ночі на 26 червня ворог атакував Херсонщину двома ракетами з Су-35, а позиції на Миколаївщині атаковані "смерчем" на світанку, без втрат. У той же час ЗСУ знишили безпілотник, яким ворог проводив наведення артилерії на Миколаїв.

"У Баштанському районі Миколаївської області протягом новчі ворог щільно гатив по сільскогосподарських угіддях, постраждалих немає", – заначив він.

За словами Назарова, ворог на Херсонщині не цурається гатити по своїм же позиціям, щоб списати втрати на українських військових і "пошвидше вшитися з зони бойових дій".

В ОК "Південь" також відзначають активну партизанську діяльність на окупованих територіях Півдня, через що ворог посилює охорону.

Нагадаємо, у Каховці підірвали автівку колаборантки, "начальниці" місцевого управління освіти.

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