ЗСУ збили над Києвом літак окупантів Су-27: він упав на приватний будинок у районі Осокорків

Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає Еспресо.TV.

"У Києві на Осокорках впав збитий українськими військовими російський літак Су-27. Ворожий пілот катапультувався, але загинув", - йдеться у повідомленні.







Також зазначається, що літак впав прямо на приватний будинок, відтак ще одна людина залишилася без житла.







Фото: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Нагадаємо, на Харківщині українські прикордонники розгромили російську ДРГ, окупанти покинули на полі бою пораненого.