ЗСУ збили над Києвом літак окупантів Су-27: він упав на приватний будинок у районі Осокорків
У середу, 9 березня, українські військові збили літак окупантів Су-27, після чого він упав на житловий будинок в районі Осокорків.
Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає Еспресо.TV.
"У Києві на Осокорках впав збитий українськими військовими російський літак Су-27. Ворожий пілот катапультувався, але загинув", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що літак впав прямо на приватний будинок, відтак ще одна людина залишилася без житла.
Фото: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
- Нагадаємо, на Харківщині українські прикордонники розгромили російську ДРГ, окупанти покинули на полі бою пораненого.
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