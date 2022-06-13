ЗСУ збили російський гелікоптер Ка-52 на Ізюмському напрямку, - 93-тя ОМБр "Холодний Яр"
Повітряні збройні сили України пополудні збили російський бойовий гелікоптер Ка-52 у небі над Ізюмським районом
Про це інформує 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр".
Стало відомо, що 13 червня після полудня зенітно-ракетний дивізіон холодноярців знищив ворожий бойовий вертоліт Ка-52 ЗС РФ. Сталося це на Ізюмському напрямку.
Повідомляється, що гвинтокрил впав на тимчасово окуповану територію між населеними пунктами Сулигівка та Довгеньке.
- Нагадаємо, вранці того ж дня ЗСУ збили над Миколаївщиною російський безпілотник
- А 12 червня Повітряні сили поблизу Ізюма, що на Харківщині, знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34, який атакував позиції ЗСУ.
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