ЗСУ збільшують пролом в оборонній лінії РФ на Запоріжжі і перекидають туди техніку, - ISW

Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Легка піхота ЗСУ просунулась до позицій за протитанковими ровами та протитанковими загородженнями "зуби дракона" російських окупантів, які складають нинішній оборонний шар військ РФ перед наступом українських військових у західній частині Запорізької області.

При цьому експерти ISW поки що не готові оцінювати, що українські сили прорвали цей російський оборонний рівень, оскільки в цих районах немає важкої техніки ЗСУ.

На геолокованих кадрах, опублікованих 4 вересня, видно, що українські війська просунулися до позицій, розташованих на кордоні дерев, що знаходяться на схід від російських протитанкових ровів та загороджень із "зубів дракона", що є частиною трирівневої оборони безпосередньо на захід від Вербового на південний схід від Оріхова.

Геолоковані кадри від 4 вересня показують, що українська легка піхота також просунулась далі до ряду підготовлених російських оборонних позицій уздовж дороги, що веде на північний захід у Вербове.

Інші геолокаційні кадри, опубліковані 4 вересня, показують, що війська ЗСУ просунулися до російських оборонних позицій між Роботиним (10 км на південь від Оріхова) та Новопрокопівкою (13 км на південь від Оріхова).

Як йдеться у звіті, ЗСУ розширюють пролом, який вони вже проробили в одній російській оборонній ланці, і, як повідомляється, перекидають більше техніки та особового складу у тактичні тили цієї ланки.

"Українські сили, схоже, досягають успіхів у безпосередній близькості від ще не прорваного російського оборонного рубежу, який проходить на північний захід від Вербового та на північ від Солодкої Балки (20 км на південь від Оріхова), з веденням атак піхоти та важким артилерійським вогнем по російських позиціях вглиб і на південь від цього шару", - зазначається у публікації.

В Інституті вивчення війни додали, що розгортання української важкої техніки та більш значних сил у цих районах, ніж досі спостерігалося ISW, вказуватиме як на прорив у цій російській оборонній лінії, так і на спробу розширити цей прорив.