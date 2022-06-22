Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

За даними британської розвідки, Росія готується до спроби розгорнути велику кількість резервних підрозділів на Донбасі.

Російська влада не повідомляє загальну кількість військових втрат в Україні, однак "ДНР" оприлюднює свої дані. Так, станом на 16 червня в ОРДО визнали, що з початку 2022 року загинули 2128 та поранені 8897 бойовиків.

"Рівень втрат "ДНР" складає приблизно 55% від початкової кількості, що підкреслює надзвичайне виснаження росіян. Імовірно, що сили "ДНР" оснащені застарілою зброєю та технікою. З обох сторін здатність створювати та розгортати резервні підрозділи на фронті стає все більш важливою для результату війни", - дійшли висновку в розвідці Британії.

За даними Генштабу ЗСУ з 24 лютого до 21 червня Росія втратила загиблими близько 34 100 військових.

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