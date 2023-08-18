ЗСУ знищили 3 російських склади боєприпасів на Таврійському напрямку

Зеленський про звільнення воєнкомів: бойові бригади скаржаться на проблеми з комплектуванням

У батальйоні бойовиків "Восток" запропонували Росії заморозити війну в Україні вздовж нинішньої лінії фронту, - ISW

"Цікаво, що буде": на Арестовича подали заяву в СБУ через висловлювання, що українці "розлюднили окупантів"