ЗСУ знищили 3 російських склади боєприпасів на Таврійському напрямку
На Таврійському напрямку українські воїни продовжують ліквідовувати російських окупантів
Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"Активна робота Сил оборони триває. Артилерійські підрозділи нашої армії протягом доби виконали 1402 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 234 особи (загиблі - 64, поранені - 168, полонені - 7)", - пише Тарнавський.
Відомо про знищення 20 одиниць військової техніки РФ. Зокрема, ударний вертоліт Ка-52, танк, 6 артилерійських систем та мінометів, БПЛА, 6 одиниць автомобільної та 5 спеціальної техніки.
Також було знищено 3 склади боєприпасів.
- У вечірньому зведенні Генштабу за 18 серпня наголосили, що ЗСУ знищили 2 російських пункти управління, а терористи намагались повернути втрачені позиції в районі Урожайного.
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