Воїни бригади імені гетьмана Івана Виговського за добу знищили 5 одиниць російської техніки та пошкодили ще 8, - Міноборони

Про це повідомило Міноборони.



За добу українські військові пошкодили артилерією два російські КАМАЗи, БРЄМ, 2С19, три БТР, один ІМР. Крім того, вони знищили "Тигр", 2С19, ГАЗ-66, БМП, КАМАЗ КЕТЛ.

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