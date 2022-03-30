Воїни бригади імені гетьмана Івана Виговського за добу знищили 5 одиниць російської техніки та пошкодили ще 8, - Міноборони
29 березня 58 окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського знищила й пошкодила артлерією 13 одиниць російської техніки
Про це повідомило Міноборони.
За добу українські військові пошкодили артилерією два російські КАМАЗи, БРЄМ, 2С19, три БТР, один ІМР. Крім того, вони знищили "Тигр", 2С19, ГАЗ-66, БМП, КАМАЗ КЕТЛ.
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