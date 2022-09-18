ЗСУ знищили автовокзал у Сватовому, у якому жили російські окупанти

Про це повідомив голова Луганської ОДА у себе в telegram-каналі.

"Бавовна" у Сватовому. Автовокзал, всередині якого проживали рашисти. Тепер 200, 300", - йдеться у повідомленні.

15 вересня Сергій Гайдай, голова Луганської ОВА, зазначив, що ворог стягує свої сили та будує захисні споруди для оборони у Сватовому, Троїцькому та Кремінній.

17 вересня головред Defense Express Олег Катков зазначив, що ключовими вузлами оборони російських військ на Луганщині можуть бути Сватове та Старобільськ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb