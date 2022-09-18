ЗСУ знищили автовокзал у Сватовому, у якому жили російські окупанти
Сьогодні, 18 вересня, Збройні сили України знищили автовокзал у місті Сватове Луганської області, у якому жили окупанти
Про це повідомив голова Луганської ОДА у себе в telegram-каналі.
"Бавовна" у Сватовому. Автовокзал, всередині якого проживали рашисти. Тепер 200, 300", - йдеться у повідомленні.
- 15 вересня Сергій Гайдай, голова Луганської ОВА, зазначив, що ворог стягує свої сили та будує захисні споруди для оборони у Сватовому, Троїцькому та Кремінній.
- 17 вересня головред Defense Express Олег Катков зазначив, що ключовими вузлами оборони російських військ на Луганщині можуть бути Сватове та Старобільськ.
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