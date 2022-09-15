Про це він розповів в етері Еспресо.



"На Луганщині зараз важкувато, тому що противник готується до оборони й вже для нього не буде фактору несподіванки, як у Харківській області. Ворог стягує війська у Сватове, Троїцьке, де зариваються та готуються оборонятися", - прокоментував голова Луганської ОВА.



Сергій Гайдай зауважив, що ситуація на фронті змінюється кожного дня, тому під час боїв за Ізюм, Сватове було для окупантів більш перевалочною базою, де не залишали війська, а тільки формували підрозділи та відправляли на різні напрямки.



"А зараз для російської армії ситуація погіршилася і вже відправляти на Ізюм нема куди, тому вони розуміють, що наступними після Лимана будуть Сватове, Троїцьке, Кремінна. Відповідно, туди стягують все та будують там захисні споруди", - пояснив Гайдай.

11 вересня Генштаб ЗСУ інформував, що російські вояки тікають зі Сватового на Луганщині

14 вересня голова Луганської ОВА , Сергій Гайдай повідомив, що окупанти повернулися до Кремінної, глушили зв'язок і позривали у місті українські прапори