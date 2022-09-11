Окупанти тікають зі Сватового на Луганщині і частково з Херсонщини, - Генштаб ЗСУ
В результаті успішного контрнаступу українських військ на Харківському напрямку російські війська тікають з награбованим вглиб тимчасово зайнятих територій або на територію РФ
Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу.
"Зокрема, стало відомо, що близько 150 військовослужбовців збройних сил російської федерації виїхали колоною з Борщової та Артемівки Харківської області на двох автобусах, одній вантажівці та на 19 викрадених легкових автомобілях. Така ж ситуація спостерігається і в місті Сватове Луганської області", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що окупанти залишили населений пункт на 4 вантажних автомобілях "Камаз", 20 броньованих машинах "Тигр" та викрали понад 20 легкових автомобілів місцевих жителів.
Триває звільнення населених пунктів від російських окупантів. Зокрема, в Херсонській області російські військові відійшли зі своїх позицій в деяких населених пунктах.
"У зв’язку з великими втратами у живій силі російські загарбники вигнали всіх місцевих жителів з Центральної міської лікарні у Новій Каховці та використовують її виключно для своїх військових", - повідомляє Генштаб.
- У Харківській області українські військові звільнили Великий Бурлук, розташований за 20 км від кордону з РФ.
- Збройні Сили України 11 вересня, відбили у російських окупантів Гоптівку, де знаходиться пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Росією.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.76
Купівля 39.76Продаж 40.71
-
EUR
Купівля 39.57Продаж 40.83
- Актуальне
- Важливе