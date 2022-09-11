Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу.

"Зокрема, стало відомо, що близько 150 військовослужбовців збройних сил російської федерації виїхали колоною з Борщової та Артемівки Харківської області на двох автобусах, одній вантажівці та на 19 викрадених легкових автомобілях. Така ж ситуація спостерігається і в місті Сватове Луганської області", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що окупанти залишили населений пункт на 4 вантажних автомобілях "Камаз", 20 броньованих машинах "Тигр" та викрали понад 20 легкових автомобілів місцевих жителів.

Триває звільнення населених пунктів від російських окупантів. Зокрема, в Херсонській області російські військові відійшли зі своїх позицій в деяких населених пунктах.

"У зв’язку з великими втратами у живій силі російські загарбники вигнали всіх місцевих жителів з Центральної міської лікарні у Новій Каховці та використовують її виключно для своїх військових", - повідомляє Генштаб.

У Харківській області українські військові звільнили Великий Бурлук, розташований за 20 км від кордону з РФ.

Збройні Сили України 11 вересня, відбили у російських окупантів Гоптівку, де знаходиться пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Росією.

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