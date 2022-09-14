Про це повідомив у телеграмі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Російські загарбники повернулися у Кремінну для створення видимості своєї присутності.

"Я розумію, що люди після такої блискучої операції на Харківщині очікували, щоб ми завтра записали з вами інтерв’ю у Луганську. Будемо реалістами. Потрібно підготувати контрнаступ і провести його також добре, як це зробив генерал Олександр Сирський у Харківській області", - сказав Гайдай.

Очільник Луганщини наголосив, що різниця нашої армії та рашистської - кардинальна.

"Для наших генералів і офіцерів основне – життя бійців. Ми цим кардинально відрізняємося від російської армії. Ми не просто завалюватимемо людьми, щоб зайняти якийсь населений пункт", - додав Гайдай.

Нині вже готують план для деокупованих міст: "Ми готуємо групи лікарів, які відразу можуть працювати (на звільнених територіях, - ред.), ми готуємо штаби деокупації, в яких будуть представники адміністрації та правоохоронних служб.

Напередодні, 13 вересня, рашисти повністю залишили місто.

Як ми вже писали, Луганська ОВА готує плани щодо дій після деокупації територій - первинного розмінування, фільтраційних заходів, формування штабів відновлення інфраструктури

Також Гайдай повідомляв, що на Луганщині окупанти перенесли псевдореферендум на невизначений термін.

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