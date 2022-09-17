Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Будь-яка військова операція має просторові та часові межі. Відповідно, перший етап наших наступальних дій, напевно один з багатьох, полягав у тому, щоб вийти на рубіж річки Оскіл, до рівня міста Куп'янськ. Вже є відеопідтвердження форсування нашими підрозділами цієї річки, тому операція продовжується і переходить до наступної фази. І тут головне відіграти можливі плани противника та подивитися очима російських військових на цю ситуацію", - зазначив військовий експерт.



Олег Катков пояснив, що географія лівого берега річки Оскіл розкриває інші водні перешкоди, там є річки Жеребець, Красна та Айдар – це логічні наступні ешелони оборони росіян, тому що водні рубежі є природними елементами для побудови будь-якої оборони.



"Другий аспект, який ми повинні враховувати у діях противника – це логістика. Потрібно подивитися на мапи з водними перешкодами та шляхів сполучення, на яких ми побачимо, що ключовими вузлами оборони російських окупантів можуть бути такі міста, як Сватове та Старобільськ. Саме ці два міста знаходяться на перетині автомобільних шляхів, також є окрема залізнична гілка, що тягнеться до Старобільська. Наявні перетини логістичних шляхів та водні перешкоди підводять до висновку, що противник намагається побудувати три окремих рубежі оборони проти контрнаступу наших військ. Поки противник робить спроби закріпитися та перекидати нові підрозділи, виникає питання у часі, а саме: чи залишиться часу у ворога на побудову цих рубежів оборони?" - зауважив Катков.

15 вересня Сергій Гайдай, голова Луганської ОВА, зазначив, що ворог стягує свої сили та будує захисні споруди для оборони у Сватовому, Троїцькому та Кремінній

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