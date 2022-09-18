ЗСУ знищили бази росіян у Херсоні та Донецьку

Інформацію у telegram поширив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

У Херсоні була знищена база російських окупантів, а в Каховському районі база і склад з боєкомплектами. Базу також демілітаризували поблизу Мелітополя.

Є втрати окупантів і на Донбасі. В Довжанському районі Луганської області знищений склад з БК, а в Донецьку - база.

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