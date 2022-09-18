ЗСУ знищили бази росіян у Херсоні та Донецьку
За добу, 17 вересня, українські сили демілітаризували 4 бази росіян на окупованих територіях і 2 склади з боєкомплектами
Інформацію у telegram поширив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
У Херсоні була знищена база російських окупантів, а в Каховському районі база і склад з боєкомплектами. Базу також демілітаризували поблизу Мелітополя.
Є втрати окупантів і на Донбасі. В Довжанському районі Луганської області знищений склад з БК, а в Донецьку - база.
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