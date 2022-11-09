ЗСУ знищили базу росіян неподалік Скадовську та штаб окупантів біля Мелітополя

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

У Херсонському районі був знищений склад з боєкомплектами та ще один з паливо-мастильними матеріалами. База окупантів була знищена у Скадовському районі, а неподалік Берислава ліквідований об'єкт з БК.

На Запоріжжі ЗСУ знищили штаб у Мелітопольському районі та 2 склади у Василівському.

На Миколаївщині демілітаризований склад неподалік Снігурівки.

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