ЗСУ знищили базу росіян неподалік Скадовську та штаб окупантів біля Мелітополя
За добу, 8 листопада, ЗСУ знищили на південному фронті 5 складів з боєкомплектами, 1 штаб, 1 базу та 1 об'єкт з паливо-мастильними матеріалами
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
У Херсонському районі був знищений склад з боєкомплектами та ще один з паливо-мастильними матеріалами. База окупантів була знищена у Скадовському районі, а неподалік Берислава ліквідований об'єкт з БК.
На Запоріжжі ЗСУ знищили штаб у Мелітопольському районі та 2 склади у Василівському.
На Миколаївщині демілітаризований склад неподалік Снігурівки.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.87
Купівля 39.87Продаж 40.65
-
EUR
Купівля 38.99Продаж 40.01
- Актуальне
- Важливе