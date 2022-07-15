ЗСУ знищили львів'янина, який у 2014 році перейшов на бік окупантів

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у телеграмі.

Окупант Микола Вацик був керівником відділу "Центру спеціального призначення МВД ЛНР".

"Псевдо підполковник. Народився у м. Львів, проходив службу в МНС, а пізніше в МВС. В 2014 році перейшов на службу в окупаційні війська. Карма нагадала про себе", - написав Штефан.

14 липня на війні РФ проти України ліквідували заступника командира 106 Тульської повітряно-десантної дивізії Максима Кудріна.

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