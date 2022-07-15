ЗСУ знищили львів'янина, який у 2014 році перейшов на бік окупантів
На війні був вбитий львів'янин Микола Вацик, який у 2014 році перейшов на бік російських окупантів
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у телеграмі.
Окупант Микола Вацик був керівником відділу "Центру спеціального призначення МВД ЛНР".
"Псевдо підполковник. Народився у м. Львів, проходив службу в МНС, а пізніше в МВС. В 2014 році перейшов на службу в окупаційні війська. Карма нагадала про себе", - написав Штефан.
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