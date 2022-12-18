ЗСУ знищили понад 98 тис. окупантів за час повномасштабної війни РФ проти України

Про це 18 грудня 2022 року звітував Генеральний штаб ЗСУ на фейсбук. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.12 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 98280 (+590) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2987 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 5963 (+5) од,

артилерійських систем – 1948 (+1) од,

РСЗВ – 410 (+0) од,

засоби ППО ‒ 211 (+0) од,

літаків – 281 (+0) од,

гелікоптерів – 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1649 (+1),

крилаті ракети ‒ 653 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4579 (+2) од,

спеціальна техніка ‒ 174 (+0).

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Нагадаємо, за добу 17 грудня українські захисники уразили 8 районів із зосередженням військових РФ та 2 пункти управління. Генштаб також підтвердив ураження складів боєприпасів РФ на Запоріжжі 16 грудня.

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