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Війна з Росією: хроніка
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Інфографіка

ЗСУ знищили понад 98 тис. окупантів за час повномасштабної війни РФ проти України

18 грудня, 2022 неділя
09:43
війна з Росією ЗСУ

За добу 18 грудня захисники України ліквідували 590 окупантів, знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин та БПЛА

Про це 18 грудня 2022 року звітував Генеральний штаб ЗСУ на фейсбук.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.12 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 98280 (+590) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2987 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5963 (+5) од,
  • артилерійських систем  – 1948 (+1) од,
  • РСЗВ – 410 (+0) од,
  • засоби ППО  ‒ 211 (+0) од,
  • літаків – 281 (+0) од,
  • гелікоптерів – 264 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1649 (+1),
  • крилаті ракети  ‒ 653 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4579 (+2) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 174 (+0).

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.

  • Нагадаємо, за добу 17 грудня українські захисники уразили 8 районів із зосередженням військових РФ та 2 пункти управління. Генштаб також підтвердив ураження складів боєприпасів РФ на Запоріжжі 16 грудня.

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ЗСУ
окупанти
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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