ЗСУ знищили понтонну переправу, катер, нову модель БМП і техніку росіян на Сіверському Донці, - InformNapalm

Понтонний міст було зруйновано через річку Сіверський Донець, повідомила через телеграм у неділю, 8 травня 2022 року, міжнародна волонтерська OSINT-спільнота InformNapalm.

У районі переправи також знешкоджено різноманітні типи техніки російських військових.

"На фото можна побачити дві БМП-1АМ, модернізацію старої БМП-1 2018 року", - зазначається у повідомленні.

Також українські військові знешкодили буксирно-моторний катер БМК-460.

Цей катер призначений для пересування по воді поромів понтонного парку при обладнанні та утриманні переправ.

Як наголошує своєю чергою спеціалізований український портал "Мілітарний", виведення з ладу українями двох рідкісних БМП-1АМ “Басурманин” російських військових "зафіксовано вперше".

"БМП-1АМ “Басурманин” - російський варіант модернізації БМП-1, яку показали у 2018 році. На ній встановлено бойовий модуль від бронетранспортера БТР-82А", - зазначає видання.

З озброєння має кулемет 7,62 ПКТ, гармату 30-мм 2А72 та систему димових гранат.

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