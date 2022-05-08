ЗСУ знищили понтонну переправу, катер, нову модель БМП і техніку росіян на Сіверському Донці, - InformNapalm
Збройні Сили України розбили переправу з технікою російських військових у Луганській області. Це сталося на Луганщині
Понтонний міст було зруйновано через річку Сіверський Донець, повідомила через телеграм у неділю, 8 травня 2022 року, міжнародна волонтерська OSINT-спільнота InformNapalm.
У районі переправи також знешкоджено різноманітні типи техніки російських військових.
"На фото можна побачити дві БМП-1АМ, модернізацію старої БМП-1 2018 року", - зазначається у повідомленні.
Також українські військові знешкодили буксирно-моторний катер БМК-460.
Цей катер призначений для пересування по воді поромів понтонного парку при обладнанні та утриманні переправ.
Як наголошує своєю чергою спеціалізований український портал "Мілітарний", виведення з ладу українями двох рідкісних БМП-1АМ “Басурманин” російських військових "зафіксовано вперше".
"БМП-1АМ “Басурманин” - російський варіант модернізації БМП-1, яку показали у 2018 році. На ній встановлено бойовий модуль від бронетранспортера БТР-82А", - зазначає видання.
З озброєння має кулемет 7,62 ПКТ, гармату 30-мм 2А72 та систему димових гранат.
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