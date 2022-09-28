ЗСУ знищили російську базу в Токмаку
За день, 27 вересня, Збройні Сили України знищили 2 склади з боєкомплектами та 1 базу росіян на окупованих територіях Півдня
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Російські склади з боєкомплектами були знищені у Херсонському і Бериславському районах.
У Запорізькій області ЗСУ демілітаризували російську базу, яка була розташована в Токмаку.
Братчук також натякнув, що це не всі втрати РФ за добу і підписав повідомлення "далі буде".
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