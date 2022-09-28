Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Російські склади з боєкомплектами були знищені у Херсонському і Бериславському районах.

У Запорізькій області ЗСУ демілітаризували російську базу, яка була розташована в Токмаку.

Братчук також натякнув, що це не всі втрати РФ за добу і підписав повідомлення "далі буде".

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